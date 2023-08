"No hay vetos a candidatos": aseguran líderes de estructuras criminales de Medellín

A través de un comunicado, los voceros de las estructuras criminales armadas del Valle de Aburrá informaron que como parte de los diálogos del proceso de la 'paz total' urbana, no realizarán ningún veto a candidatos o partidos políticos y no harán ninguna interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos, de cara a las elecciones regionales del mes de octubre.

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, resaltó el compromiso de los 16 líderes de las estructuras criminales del Área Metropolitana y aseguró que "la parte más compleja es verificar que realmente cumplan con los compromisos entregados en este comunicado. Afirmando que en elecciones anteriores, estos líderes criminales cobraban vacunas y aseguraban un número de votos a los candidatos".

Le puede interesar: Candidato a Alcaldía de Medellín hizo el oso en vivo: el aspirante se defendió

Asimismo, Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, afirmó que le parece una posición muy clara de que no intervendrán en el proceso electoral, no restringirán el ingreso de los candidatos a los barrios y no cobrarán por la instalación de tarimas.

Además, aseguró que con este anunció, "los candidatos no utilizarán la estrategia de amenazas para generar movimiento en sus campañas. Este proceso beneficia la democracia electoral y los votos".

"Ya esta en los candidatos clientelistas o no, saber como utilizan los canales de penetración en los territorios, en las 16 comunas, en los cinco corregimientos, como logran votantes. Esta es una decisión es un ejercicio democrático de las elecciones a la Gobernación, los alcaldes de los diez municipios del Valle de Aburrá y los representantes a las Juntas de Acción Comunal", sostuvo el director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Lea también: Alcaldía de Medellín responde a despilfarro de recursos en buñuelos

Por otra parte, los 16 cabecillas solicitaron a los partidos políticos y candidatos para que hagan de la paz urbana un tema a considerar como parte esencial del debate público, en aras de alcanzar la paz como fin y derecho constitucional.