“No he cometido plagio alguno”: Jennifer Arias ante confirmación de la Universidad Externado

Luego de que la Universidad Externado de Colombia confirmara que sí hubo plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, ella se pronunció.

La representante indicó en su cuenta de Twitter que no había cometido plagio.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la @UExternado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, indicó Arias. Asimismo, solicitó a la Universidad que cumplir con el debido proceso para ejercer el derecho de contradicción.