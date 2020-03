No he considerado ser candidato presidencial: Vargas Lleras

Se acerca el reinicio de las sesiones ordinarias del Congreso y puede decirse que el Gobierno ya cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas para sacar adelante la agenda legislativa.

Los cambios hechos por el presidente Iván Duque en su gabinete ministerial le permitieron obtener el respaldo unánime de partidos como Cambio Radical y ‘la U’.

Precisamente, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su habitual columna del fin de semana en el diario El Tiempo, habló del respaldo que le darán al Gobierno en nueva etapa que se inicia en el Congreso.

Según Vargas, dicho respaldo no tiene nada que ver con un cálculo político de carácter electoral porque no ha considerado ser candidato presidencial en el 2022.

“Me parece muy oportuno insistir en que no tengo ninguna agenda propia de carácter electoral, no he considerado ser candidato a la presidencia de la República, no soy consejero del presidente Duque ni mucho menos su copiloto”, indicó Vargas.

El exvicepresidente afirmó que su único propósito es contribuir a la solución de lo problemas que tiene el país a través de la aprobación de los proyectos que se necesitan.

“No estoy haciendo ningún cálculo político y no perderé mi independencia para comentar los asuntos de la administración que en mi sentir no vayan por buen camino. Mi único propósito e interés, como lo ha sido desde el inicio del actual Gobierno, es contribuir a la solución de los principales problemas nacionales a través, especialmente, de nuestra acción legislativa y en materias tan sensibles como la salud, el empleo y el crecimiento de nuestra economía”, indicó Vargas Lleras.

Dijo que para esta nueva legislatura, que comienza el 16 de marzo, la reforma a la Justicia y la reforma a la Salud deben ser una prioridad para el Gobierno y el Congreso, por lo cual solicitó que las iniciativas sean radicadas desde el primer día.

Vargas Lleras asegura que no le hará juego a la polarización y tampoco le apostará a un fracaso de este Gobierno con “mezquinos cálculos electorales”.