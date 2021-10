"No he pensado en renunciar", asegura director de la DIAN, mencionado de los papeles de Pandora

El director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, aseguró en medio del escándalo que ha suscitado la investigación Pandora papers en el que aparece su nombre, que no renunciará a su cargo.

Dijo que no ha hecho nada ilegal ni tampoco creó empresas que prestaran servicios financieros a nivel internacional cómo se evidenció dentro de la investigación en la que participan 600 periodistas que a nivel mundial entre los que se encuentran El Espectador y el centro de investigación periodístico Connectas.

En diálogo con RCN Radio reconoció que en 2016 creó una empresa en Delaware (Estados Unidos) junto con su esposa, pero señaló que nunca ha funcionado, que solo tiene 10.900 dólares y que se abrió con el objetivo de tener un sustento económico para poder pagar su maestría.

"Yo no he pensado en renunciar (...) no tengo nada que ver con Pandora Papers. Yo busqué a una firma para que me ayudara a crear una firma porque quería estudiar en Estados Unidos y esa firma no aparece en 'Pandora Papers'", dijo.