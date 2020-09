"No he presentado la carta de renuncia": ministro de Ambiente

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, aseguró este viernes que no ha presentado la carta de renuncia, tal como se dijo en otros medios de comunicación y en las redes sociales, al parecer por su actual estado de salud.

En diálogo con RCN Radio, el jefe de la cartera ambiental afirmó: "Quiero, primero, agradecer la preocupación por mi salud. Voy bien, recuperándome bien, afortunadamente. Estoy 100% trabajando, atendiendo normalmente las necesidades del país en términos ambientales".

En ese sentido, el ministro Lozano aclaró: "No he presentado la carta de renuncia, como se ha dicho. Aquí sigo trabajando normal. Por supuesto, quien define esta situación, en últimas, es el presidente Iván Duque".

Puede leer: Ministro de Ambiente fue operado del corazón

Lozano señaló además que no sabe por qué surgió el rumor sobre su eventual salida de la jefatura del Ministerio de Ambiente.

"Quizá la gente, con el tema de salud que tuve, identificó una posible salida, pero no, no he presentado la carta de renuncia al Presidente", reiteró el alto funcionario.

El ministro, que debe concertar con las comunidades la delimitación del páramo de Santurbán, coordinar la siembra de 180 millones de árboles y la adaptación del país al cambio climático, entre otras acciones, descartó por ahora su salida de la entidad, una de las más importantes por su perfil ambiental.

El ministro de Ambiente hizo estas declaraciones en la inauguración del nuevo Centro de Orientación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en Bogotá, un espacio creado para unificar y hacer más eficientes los trámites de la entidad.

Esta moderna sede tiene diversas áreas enfocadas en la consulta de requerimientos y verificación del estado de los trámites a través de personal idóneo, mencionó Rodrigo Suárez, director de la Anla.