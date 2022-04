No he recibido financiación de privados de libertad para mi campaña electoral: Piedad Córdoba 

La senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba se pronunció a través de su cuenta de Twitter de lo que ella calificó de “Rumores periodísticos”, en medio del escándalo y polémica de la visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro a La Picota.



De acuerdo con Córdoba, “sobre rumores periodísticos que buscan involucrarme en este nuevo entrampamiento, reitero que no he recibido financiación de privados de la libertad para mi campaña electoral. Exijo a la Fiscalía que responda derecho de petición sobre investigaciones y procesos en mi contra”.



Además, la senadora electa hizo referencia a la publicación de una carta del pasado 10 de marzo titulada: Carta a Gustavo Petro de los presos en Colombia.



“Respecto a mi relación con la población reclusa hice pública -sin suscribirla- una carta al Pacto Histórico convencida que no hay nada ilegal en dicha opinión. Creo hay que acabar el estado inconstitucional de las cárceles y hacer reforma a justicia, PERO NO beneficiar a corruptos”, señaló.

En dicha misiva, los privados de la libertad de diferentes cárceles del país, hacen público su apoyo y respaldo a la campaña presidencial de Petro.



“Los presos de varias cárceles y penitenciaría sal del país, desde hace varios meses atrás hemos venido impulsando una propuesta con nuestros familiares y amigos, de apoyo a la campaña política a las elecciones parlamentarias y presidenciales por el pacto histórico y especialmente en favor del candidato Gustavo Petro; en dicha propuesta carcelaria planteamos la urgencia en el país de un proceso de cambio, en donde argumentamos la necesidad de profundas reformas a la justicia, en lo relacionado (...)”, señala la misiva.



En medio de la polémica que enfrenta el candidato presidencial Gustavo Petro por la visita de su hermano a La Picota y la reunión con Iván Moreno, Piedad Córdoba ha señalado que se trata de un entrampamiento hacia Petro.

“Quienes hemos sido víctima de intentos de entrampamientos y hemos sufrido guerra jurídica y persecución mediática, sabemos lo que está pasando: montajes. Yo creo en quienes conformamos el Pacto Histórico #ConPetroHastaElFinal”.

Y agregó: “Mi solidaridad con Gustavo Petro ante intentos de entrampamientos para arrebatar la victoria del Pacto Histórico ¿Es coincidencia que, como en los reportajes en mi contra, sea otra vez Ricardo Calderón quien filtre selectivamente información a autoridades para perjudicar a opositores?”, puntualizó.