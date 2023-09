Polo Polo y Bolívar no pudieron conciliar en proceso por injuria y calumnia

Por su parte, Miguel Polo Polo mencionó que Bolívar no entendió lo dicho por el magistrado, pues realmente es el candidato quien debe presentar las pruebas que demuestren que el congresista incurrió en los delitos de injuria y calumnia para lograr que se retracte.

“Él no entendió. Quien tiene que presentarlas es él, porque según el yo he tenido una conducta en la que la he acusado de ciertas cosas porque se pueden demostrar. Esas razones no las presentó a la corte y pues el magistrado le solicitó que las presentara, en poca

El denunciado reiteró sus señalamientos contra Bolívar y reafirmó que el ahora candidato colaboró con cascos y materiales en apoyo al grupo autodenominado primera línea, por lo que ahora deberán esperar una semana para volver a la corte.