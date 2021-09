No hubo tiempo para procesar inquietudes sobre la reforma tributaria: Mauricio Toro

El representante a la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro, aseguró que los miembros que no hacen parte de las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso, no tuvieron el tiempo suficiente para analizar sus inquietudes y preocupaciones, al proyecto de reforma tributaria que ya fue aprobado.

En diálogo con RCN Radio, Toro explicó que “sí hubo un amplio debate y una discusión importante con las Comisiones Terceras y Cuartas, donde trabajaron y dialogaron las propuestas. Sin embargo, el resto de los miembros del Congreso, es decir, el 80% no tuvo ese mismo tiempo. Conocimos el texto el lunes a las seis de la tarde”.

Le puede interesar: La reforma tributaria fue aprobada en plenarias de Cámara y Senado

Asimismo, señaló que “la preocupación no era tanto que no alcanzáramos a leerla, porque nos trasnochamos y nos amanecemos con los equipos, pero qué pasa con el resto del país, con los gremios, con los empresarios y emprendedores que querían conocer qué salió del primer debate y no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo”.

“Nunca entendí el afán, porque muchas de esas medidas que se contemplan empiezan a operar en 2022 y otras tantas este año. Estábamos pidiendo dos días para que el resto de colombianos la conocieran”, agregó.