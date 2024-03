El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, calificó de “nefastas” las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro. Vargas afirmó respaldar la convocatoria a una constituyente para que ahí se determine el rumbo del país.

“En vez de que nos siga amenazando, ayudémosle a sacar adelante la constituyente (…). La gran mayoría de colombianos comparten la idea de que este país no va por buen rumbo”, aseguró.

El opositor agregó que había recibido con “impresión” esa propuesta del Ejecutivo y consideró que se trataba de una “amenaza” al Congreso si no aprobaba la reforma laboral, a la salud y la pensional.

En sus palabras, el país “no va por buen camino” por lo cual mostró su respaldo a que la propuesta, que ha generado controversia durante los últimos días, prospere.

Al ser consultado sobre si a Gustavo Petro podría pasarla lo mismo que al mandatario chileno, Gabriel Boric, frente a varios tropiezos para modificar la Carta Magna, el exvicepresidente lo planteó como una posibilidad.

“Yo creo que sí, ojalá no se vaya a amedrentar. Si ya la convocó le vamos a ayudar a sacarla adelante y ya serán los colombianos quienes definan la orientación de esta nación. No esperemos de este cuenta gota terrible donde cada día somos sujetos de un anuncio peor (…). ¿Incertidumbre no es lo que viven los constructores, la gente que trabaja en la salud, los ganaderos y agricultores? Más incertidumbre para dónde”, agregó.

Por su parte; el presidente Petro volvió le respondió al defender la iniciativa y aseguró que no era entre los “dirigentes tradicionales” en Colombia, sino que buscaba darle voz al pueblo. “No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí”, aseveró el jefe de Estado.

