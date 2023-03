“No lo crie”: Gustavo Petro sobre relación con su hijo Nicolás

Asimismo, dijo que fue por su vida política que volvió a haber un encuentro con su hijo mayor, pues le notaba la inquietud por la política, algo que no veía con sus otros hijos.

“Le noto inquietudes políticas, más desde el punto de vista electoral, que ninguno de mis otros hijos ha tenido”, resaltó.

Al preguntarle si algo le había llamado la atención sobre el estilo de vida que llevaba Nicolás, Petro aseguró que Katia era la que le hablaba de las preocupaciones, pero que lo tomó como si fueran “preocupaciones de toda madre”, pues confiesa que el Caribe no es bueno en términos de ‘política.

Petro chats y cómo se enteró de los rumores

Asimismo, manifestó que fue la misma Day Vásquez la encargada de decirle que iba a revelar cierta información, pero fueron los rumores los que empezaron a llamar su atención.

“Yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo”, mencionó Petro, quien después habló con Day, pero pensó en no meterse en la vida íntima de nadie, pero tomó medidas preventivas con sus ministros y ministras, advirtiéndoles que no tuvieran ningún tipo de relacionamiento con su hijo Nicolás y de otra personas que no recordó el nombre.

“Pero por prevención, no porque tuviera certeza, sino simplemente quería guarecer de esa posibilidad que podría ocurrir, de acuerdo a Day”, rescató el mandatario colombiano, para luego salir en público a pedirle a la Fiscalía que hiciera las respectivas investigaciones.