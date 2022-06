La excandidata a la Vicepresidencia, Marelen Castillo aseguró que no hará parte de la oposición del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, tras aceptar una curul en la Cámara de Representantes.

En diálogo con RCN Mundo, Castillo explicó que, “estuve hablando con el ingeniero Rodolfo un buen rato. Ya él sabe que voy a la Cámara, pero él todavía no sabe si va a aceptar la curul. Él evaluará los resultados, pero aún no ha tomado la decisión. Está pendiente de su análisis estratégico para tomar la decisión y notificarla”.

“Realmente lo que quiero es que construyamos país, que hagamos unión. No me voy a declarar en oposición, pero lo que sí es claro es que si el nuevo gobierno no cumple y si todo lo que hemos propuesto de construcción de país, de brechas sociales, de trabajar con los menos favorecidos, no se hace realidad, sí cambiaría de posición. Pero en este momento no llego a la oposición, llegó a trabajar y a construir por Colombia”, agregó.

Asimismo, Marelen Castillo señaló que, “nosotros siempre hemos escuchado. Tenemos una propuesta clara y es por esos 10 millones de colombianos que votaron por nosotros, que tenemos un compromiso y vamos a conversar y a escuchar”.

“Está semana tengo varias reuniones para conversar y escuchar y como lo manifesté en campaña, vamos a trabajar por los colombianos y por nuestros votantes, por los que confiaron en nosotros”, aseguró.