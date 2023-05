“No me equivoqué”: Roy Barreras defiende sus actuaciones en la elección del contralor general

El exsenador Roy Barreras, expresidente del Congreso, se pronunció luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República.

Según el tribunal, se incurrieron en algunas irregularidades durante este proceso y los últimos cambios que se le hicieron a la lista de 10 elegibles para ese cargo no tuvieron justificación legal.

Lea también: Expresidente del Congreso culpa a Roy Barreras y David Racero por nulidad en elección de contralor

A raíz de esto, Barreras respondió diciendo que sus actuaciones como jefe de la mesa directiva se dieron con base en algunos fallos judiciales, que exigían recomponer la lista de candidatos para la Contraloría.

“La mesa directiva del Congreso lo que hizo fue acatar los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el de Medellín que nos ordenó hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el C. de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”, indicó.

Barreras dijo que si no hubieran acatado las decisiones judiciales sobre este tema, habría habido consecuencias legales sobre él como presidente del Senado y sobre David Racero como presidente de la Cámara de Representantes.

“Imaginen cuál hubiera sido el escenario si @DavidRacero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela: Además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior “para poner contralor de bolsillo”. Malo si se acataba, malo si no se acataba. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto. Ya se verá”, manifestó.