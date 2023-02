No me gustó la manera como se hizo: Patricia Ariza sobre su salida del Ministerio de Cultura

La exministra de Cultura, Patricia Ariza, se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de retirarla de su cargo y cuestionó el papel de la Primera Dama, en algunas de las funciones en esa entidad.

En diálogo con RCN Radio, Ariza quien ha dedicado su vida al teatro, dijo que se enteró de la noticia tres minutos antes de que el mandatario se lo contara al país en una corta alocución.

“Él está ejerciendo un derecho, somos de libre nombramiento y remoción, lo que no me gustó fue la manera como se hizo porque yo represento un movimiento cultural. No me esperaba una llamada por teléfono, hubiese esperado conversar con él, así sea que me dijera que me fuera. Llevaba mucho tiempo esperando una cita, pero no fue posible”, señaló.

La exfuncionaria precisó que desconoce los motivos de su salida y reconoció que hubo diferencias con el presidente Petro, una de ella por las miradas diferentes en torno a la política musical.

“Eran diferencias en la mirada de la música, que ya se estaban subsanando. Estábamos haciendo un proyecto conjunto con el maestro Zorro, con el que tengo mis diferencias, pero ahora queda como ministro y todo mi respeto y mi respaldo”, expresó.

Manifestó su disgustó frente a un viaje realizado por el músico Ignacio Zorro (viceministro en ese entonces) con la primera dama, Verónica Alcocer, a conocer el sistema orquestal venezolano de música clásica y del que no fue informada.

“Yo me enteré del viaje de la primera dama y del viceministro Zorro, por los medios de comunicación. Ellos tenían derecho a viajar donde quisieran, pero yo pienso que la diversidad de Colombia es extraordinaria. Y sobre eso, nos estábamos poniendo de acuerdo con el viceministro, pero eso como que no cayó muy bien”, indicó.

Añadió que su relación con Verónica Alcocer nunca fue sólida, pese a que le insistió para tener un encuentro y agregó que “supongo que no le caigo bien, yo no soy monedita de oro” .