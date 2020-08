'No me produce satisfacción que una persona pierda su libertad': Petro, sobre Uribe

El senador Gustavo Petro reaccionó a la noticia de la orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dijo que no se siente contento por esta situación. Petro dice que no le alegra que alguien pierda su libertad.

"Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No sería un demócrata si me sucediera lo contrario", dijo el congresista y excandidato presidencial, en Twitter.

Según Petro, a Uribe Vélez "hay que derrotarlo en las urnas o nunca la sociedad colombiana saldará su deuda: La del fascismo que la carcome".

Al tiempo, el senador envió un mensaje para defender la decisión de la Corte Suprema de Justicia: "La Corte Suprema debe ser protegida y respetada. Parte del acuerdo Nacional que propongo es la de un justicia fuerte y autónoma. Solo con Justicia tanto social como jurídica construiremos paz y democracia".

Otros congresistas de la oposición se manifestaron en el sentido de respetar a las altas cortes. "(...) es el momento de rodear la institucionalidad, de respetar la decisión de ese alto tribunal y de mostrar que, en realidad, somos un Estado social de derecho", dijo la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda.

Por su parte, Ángela María Robledo (fórmula vicepresidencial de Petro en las elecciones de 2018) le dijo a La FM que con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia ganó la democracia. "El expresidente Uribe debe tener todas las garantías, pero hay que celebrar por la justicia colombiana y una tarea impecable llena de valentía que hizo Iván Cepeda, que pasó de acusado a acusador", indicó Robledo.