"No me voy para Colombia", Rodolfo Hernández pone en duda su regreso al país

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se mostró preocupado por las supuestas amenazas de muerte en su contra, en medio de una agitada campaña política para elegir al próximo presidente de Colombia.

Desde Miami, donde adelantará unos compromisos con medios de comunicación, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue alertado sobre un plan para acuchillarlo.

En medio de la delicada información que dio a conocer en su contra, Hernández aseguró que debe tomar medidas de precaución.

“Me toca tomar medidas de precaución y ser prudentes, la primera que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos, además cancelamos todo lo que son apariciones púbicas. Que ellos sigan atacando y diciendo”, sostuvo.

El líder político dijo que el intento de homicidio, “no es a plomo”, sino a cuchillo.

Por otro lado, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para ponerle lupa a la compra y venta de votos, sobre todo en la costa caribe.

“Le hago un llamado al señor ministro del Interior, Daniel Palacios, para que pongan presos a quienes está detrás de la compra venta de votos tan descarada que hay en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente y eso es un delito”, sostuvo.