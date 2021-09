"No negocio con corruptos": Abudinen a Benedetti por caso MinTIC

El escándalo por el caso del contrato de conectividad suscrito entre el Ministerio de las TIC y el consorcio Centros Poblados, ya comenzó a salpicar a algunos dirigentes políticos.

Recientemente, el senador Armando Benedetti negó tajante haber tenido cualquier relación con este caso y con el contratista Emilio Tapia, quien fue enviado a la cárcel y quien es señalado de ser uno de los cerebros de este proceso.

“Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del "rufián", quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, indicó.

Adicionalmente, arremetió contra la exministra Karen Abudinen, tras indicar que “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se "abudinearon" la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

Al respecto, Abudinen se pronunció diciendo que Benedetti fue uno de los congresistas que la habría llamado para hablar de la adjudicación de este contrato de conectividad.

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS”, le respondió en su cuenta de Twitter.

Este fin de semana también se conocieron otros nombres de senadores que supuestamente estarían mencionados dentro del escándalo de MinTIC. Según la revista Semana serían Antonio Zabaraín y Dayra Galvis de Cambio Radical y Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal.

No obstante, los parlamentarios negaron tajantemente estar involucrados en este proceso y advirtieron que algunos de sus enemigos políticos son los que están ventilando estos señalamientos.