No nos estamos saltando al presidente Duque: senador defiende idea de retomar diálogo con Venezuela

En medio de las críticas que han surgido en el país por la proposición que fue aprobada en el Senado para intentar recomponer las relaciones entre Colombia y Venezuela, en el Congreso algunos legisladores salieron a defender la iniciativa.

El senador Jorge Guevara, autor de esta proposición, explicó que el propósito no es saltarse la autoridad que tiene el presidente Iván Duque y la Cancillería para manejar las relaciones internacionales, sino tratar de servir como mediadores para que la ciudadanía no se vea perjudicada por las diferencias políticas entre los dos gobiernos.

“El objetivo es hacer una mediación, una acción de media voluntad. Primero necesitamos que el presidente del Senado integre la comisión y luego vamos a invitar a una reunión, con reunirnos no pasa nada, no nos vamos a reunir con el Gobierno de Venezuela, nos vamos a reunir con la Asamblea Nacional que es el órgano legislativo de ese país”, indicó.

Guevara afirmó que lógicamente buscarán autorización por parte del Gobierno colombiano para hacer esta gestión y negó que se estén pasando por la faja al presidente de la República.

“Vamos a esperar que se integre la comisión, por supuesto vamos a hacer contacto con el presidente de la República, vamos a hacer contacto con la Cancillería y por supuesto con la Asamblea de Venezuela, es una acción que me parece muy importante para distensionar las relaciones”, explicó.

“Vamos a hacer un contacto con la Asamblea Nacional para proponer el replanteamiento de las relaciones, lo qué va a ocurrir no sabemos, el presidente Duque dijo que no, pero nosotros vamos a insistir. No nos estamos saltando al Gobierno del presidente Duque, porque ni siquiera hemos integrado la comisión”, añadió.

El congresista de la Alianza Verde señaló que no es cierto que los senadores no supieran lo que se estaba votando y dijo que la recomposición de las relaciones bilaterales es fundamental para la reactivación económica en medio de la pandemia.

“La proposición fue leída por el secretario general y fue votada, lo que pasa es que la proposición demuestra que hay importantes sectores en el país que están diciendo que se necesita reactivar las relaciones diplomáticas con Venezuela porque Venezuela puede ser un socio comercial muy importante, con ese país movimos más de 8.000 millones de dólares con el intercambio comercial”, manifestó.

Sin embargo, dicha comisión de senadores que se encargaría de sostener los acercamientos con los diputados venezolanos, no sería conformada por cuando no ha sido autorizada por el Gobierno nacional.