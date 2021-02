No nos podemos dejar arrebatar la alegría por el inicio de la vacunación: Duque

Durante la entrega de 33 kilómetros de la vía Mayapo-Manaure -en La Guajira- el Presidente recordó que el proceso de vacunación permitirá la reactivación económica del país.

"Como colombianos no podemos dejar que nos arrebaten esta alegría. Aquí no podemos ser triunfalistas, pero lo que no podemos dejar es que se nos arrebate la alegría de la vacunación masiva y ver los avances de la reactivación segura”, expresó.

Igualmente recalcó que la llegada al país de las vacunas y el inicio de la inmunización por parte de todos los actores (el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los profesionales de la salud, las EPS y las IPS) “es una forma donde nos unimos para hacer de esta vacunación un propósito nacional”.

“Celebrar esos momentos de esperanza, colectivamente, sin euforia y sin excesos, pero celebrarla como un paso que es trascendental para este año y lo tenemos que hacer todos. Lo tenemos que llevar todos en el corazón”, manifestó.

El mandatario también se refirió a los que han criticado la forma en cómo se han realizado los actos de inicio en el proceso de vacunación. "No nos debemos dejar distraer por los que pretenden arrebatar esa alegría al país. Aquí seguimos avanzando. Colombia progresa, porque el pueblo colombiano quiere mirar siempre hacia el futuro, con ojos de optimismo, con ojos de esperanza, con ojos de progreso”.

Le puede interesar: Presidente Duque anuncia implementación de una dinámica de vacunación semanal

Debido a esto hizo un llamado para que "este sea el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, de la transformación social. Es un propósito de todos. Y nos tenemos que sentir contentos de empezar este proceso y tenemos que caminar todos en este proceso”.