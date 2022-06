No pediré nada a cambio por apoyar a Rodolfo Hernández: ‘Fico’ Gutiérrez

El excandidato presidencial del ‘Equipo por Colombia’, Federico Gutiérrez, reapareció para aclarar que su respaldo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta no tiene ningún tipo de interés burocrático.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Gutiérrez aseguró que su interés siempre ha sido que en Colombia se respeten las libertades y la democracia, principios que sí ve reflejados en la propuesta del ingeniero.

“Lo importante es cuidar a Colombia, quererla, cuidar la democracia y las libertades y buscar cambios que le sirvan al país. Y siendo coherente en lo que dije durante toda la campaña y lo quiero reafirmar hoy y siempre dije que de no pasar a una segunda vuelta presidencial, apoyaría a quienes se enfrentaran a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades Colombia”, indicó.

Aseguró que no pedirá nada a cambio por apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta y anunció que mantendrá su independencia frente al próximo Gobierno.

“Quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marelén y quiero reafirmar esto porque además no me he reunido con ellos, ni necesito hacerlo, ni él necesita buscarme, que siga buscando votos para que salvemos el país y como decían nuestras abuelas, el palo no está pa cucharas”, señaló.

Y dijo: “Lo importante, más allá de cálculos políticos e individuales, es cuidar a Colombia y ese ha sido siempre nuestro propósito y por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato a ver si me ofrecen algo, no estoy pidiendo nada, ni lo voy a pedir, no voy a hacer parte del gobierno, tendrá la independencia y apoyaré lo que esté de acuerdo y lo que no, pues lo diré de manera constructiva, porque quiero lo mejor para el país”.

El excandidato presidencial invitó a las personas que votaron por él en primera vuelta para que también respalden la propuesta de Rodolfo Hernández, ya que en su concepto es quien menos riesgo le representa a Colombia.

“Invito a las más de 5 millones de personas que votaron por nosotros para que votemos por ellos, para que tengamos un país con futuro, con libertades y con democracia y que sea lo mejor para Colombia. Yo seguiré trabajando en mis cosas, yo vivo de lo que trabajo y seguiré trabajando siempre por Colombia desde donde esté”, sostuvo.

Finalmente agradeció a quienes respaldaron la propuesta política que le presentó al país junto a su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez y dijo que seguirá trabajando para que Colombia sea una mejor nación.

Este es el video de Fico Gutiérrez: