No podemos fallar, no podemos equivocarnos: Petro a sus ministros

Tras ser posesionado como nuevo presidente de la República, Gustavo Petro posesionó a los primeros nueve ministros, de 18, que conformarán su gabinete.

Además, nombró a su jefe de Gabinete, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Alto Comisionado para la Paz y al secretario Jurídico.

El presidente Petro también dirigió su primer consejo de ministros, donde expresó su primer discurso al gabinete que lo acompañará, por lo menos en su arranque de gobierno.

Los ministros que ya fueron nombrados son Alfonso Prada (Bogotá, 57 años), Interior; Álvaro Leyva Durán (Bogotá, 79 años), Relaciones Exteriores; José Antonio Ocampo (Cali, 69 años), Hacienda y Crédito Público; Iván Velásquez Gómez (Medellín, 67 años), Defensa.

También se suman Cecilia López Montaño (Bogotá, 79 años), Agricultura; Carolina Corcho (Medellín, 39 años), Salud; Alejandro Gaviria (Santiago de Chile, 56 años), Educación; Susana Muhamad (Barranquilla, 45 años), Ambiente y Patricia Ariza (Vélez, Santander, 76 años), Cultura.

Lea también: Las cuatro reformas que propone Gustavo Petro en sus cuatro años de gobierno

Entre tanto, aunque solo le falta por designar a la persona que ocupará la cartera de Ciencias, aún no han tomado posesión Néstor Osuna Patiño (Bogotá, 60 años), Justicia; Gloria Inés Ramírez (Filadelfia, Caldas, 66 años), Trabajo; Irene Vélez (Bogotá, 40 años), Minas y Energía.

También faltan por asumir oficialmente sus cargos Germán Umaña Mendoza (Bogotá, 59 años), Comercio; Catalina Velasco Campuzano (Bogotá, 54 años), Vivienda; Mery Gutiérrez Cabezas, TIC; Guillermo Reyes (Barrancabermeja, 56 años), Transporte y María Isabel Urrutia (Candelaria, Valle del Cauca, 57 años), Deporte.

"Faltan algunas personas que ya se han designado y creo que mañana estaremos posicionando, prácticamente, a todo el gabinete para comenzar a trabajar", señaló el presidente Petro al explicar que algunos de ellos no han presentado la documentación completa que se requiere para el cargo.

Tras la posesión, el mandatario le expresó a sus ministros que, como gobierno, "no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Cada vez que me hacen esa pregunta la contestó diciendo hacia la democracia, más democracia y más democracia".

Le puede interesar: ¿Cuál es la importancia de la Espada de Bolívar para Gustavo Petro?

Petro también oficializó en sus cargos a Mauricio Lizcano, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a Vladimir Fernández, como secretario jurídico, Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz y a Laura Camila Sarabia, quien trabajó con el exsenador Armando Benedetti en el Congreso, como jefe de Gabinete.

"Ustedes son la primera línea, la segunda línea es todavía más compleja mucho más difusa y enorme. Me he dado cuenta que hay entidades que no tienen que ver con los ministerios; hay una complejidad y qué habría que reformarse en el Congreso. Hay una burocracia en la presidencia y los vacíos los llenan con unas estructuras burocráticas que remeda los ministerios", dijo.

En ese sentido, reveló que su intención es reformar el Dapre y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). "Me dicen que se puede hacer por decreto, lo vamos a revisar, porque debe haber más poder en los ministerios de forma distribuida y no concentrada en un solo ministerio", señaló.