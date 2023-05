“No puede haber confusión con cese al fuego”, Petro pide no cesar ataques contra economías ilícitas

Desde la Escuela de Guerra en el 72 aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro aseguró que no puede haber confusión en la aplicación del cese al fuego con estructuras criminales y que eso no significa cesar ataques contra las economías ilícitas.

“No puede haber confusión, si hablan de un cese al fuego no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario, es el ataque decidido a la economía ilícita que puede permitir que un grupo ‘x’ o ‘y’ diga que llegó el momento de dejar de disparar”, dijo Petro en presencia de la Cúpula Militar.

Petro también dio a conocer que convocará a una reunión de generales y oficiales con mando territorial para aclarar estos aspectos de una nueva política de seguridad, para ser “cada vez va a hacer más intensos, con esos grupos que sabemos que están girando al rededor de economías ilícitas”.

“¿Se puede hacer un acuerdo de paz?, ¿se puede hacer negociaciones jurídicas?, ¿es posible una vía pacífica del desmantelamiento de la economía ilícita?”, se preguntó el primer mandatario en el evento.

Lea también: Petro propone cese al fuego territorial y progresivo con ELN para avanzar en la 'paz total'

Petro también señaló que le dio la instrucción al ministro de Defensa que conjuntamente con el ministerio Hacienda “miren el espacio fiscal para ordenar un aumento sustancial de las asignaciones mensuales de los soldados regulares de Colombia”.

Recalcó que la cúpula de las Fuerzas Militares y policiales “tienen mi orden expresa de destruir las economías ilegales del país a través de la interdicción y captura de sus máximos responsables”.

Le puede interesar: Presidente Petro pide la renuncia protocolaria a tres viceministros de Defensa

Dijo además que la estrategia de seguridad es político militar y que eso implica la inclusión social del campesino, el joven y del territorio, al igual que la actividad diaria de destrucción de las economías ilegales.

“No se puede destruir la economía ilegal si se permite la corrupción de altos mandos policiales o militares”, dijo Petro.