El exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, rechazó la decisión de la aspirante presidencial Ingrid Betancourt de renunciar a la Coalición Centro Esperanza para lanzarse como candidata presidencial independiente del Verde Oxígeno.

En su cuenta de la red social de Twitter, el también integrante de dicha coalición aseguró que en este momento político que vive el país no es prudente generarse una división como la que se presentó hace cuatro años.

En contexto: Ingrid Betancourt anuncia su retiro de la Coalición Centro Esperanza

"Ingrid Betancourt: no puedo estar de acuerdo con tu separación de la Coalición Centro Esperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos", afirmó.

De la Calle también señaló que debido a que Betancourt lo apoyó en su aspiración al Senado, no puede apoyar a ningún candidato que resulte de la consulta de la coalición.

"Como el aval de mi candidatura me lo diste generosamente, el que seas candidata por fuera me obliga legalmente a faltar a mi promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la la Coalición Centro Esperanza, y a abandonar mi esfuerzo de dos años por la unión del centro".

El exnegociador recordó que renunció a la posibilidad de ser aspirante a la Presidencia, por apoyar a Betancourt y esa promesa se mantiene, pero la invitó a retractarse.

"Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero que recapacites. Espero que reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión", aseguró.

Agregó que "Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, el esfuerzo de llegar unidos a la contienda electoral es la respuesta mínima que le debemos a la mayoría de colombianos y colombianas".

Vea también: Capturan a hombre que intimidó con arma traumática a manifestantes en Medellín

Cabe recordar que en la tarde de este sábado se conoció la decisión que adoptó la aspirante presidencial.

"Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada del apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia", afirmó Betancourt en el comunicado.