No quiero cargos en el Gobierno: Carlos Amaya niega que le hayan ofrecido ser MinAgricultura

El exgobernador Carlos Amaya se pronunció luego de que se generara una enorme polémica por cuenta de ciertas versiones que circularon por las redes sociales, las cuales indicaban que el dirigente político sería designado como nuevo Ministro de Agricultura en el Gobierno de Gustavo Petro.

Amaya fue víctima de insultos y varios ataques por cuenta de esta información que fue desmentida por él mismo. Según el exgobernador, no es cierto que lo hayan contactado para tener un cargo y advierte que su posición será independiente frente al nuevo Gobierno.

Lea también: Reforma agraria de Petro: ¿Uribismo teme una 'expropiación disfrazada'?

“No estoy buscando un espacio en el Gobierno, no quiero un puesto, quiero participar en el acuerdo nacional, como todos los partidos, pero con la idea de entender de que desde la diferencia se tiene que construir y no por pensar diferentes somos enemigos. Tampoco me han contactado del Gobierno, esos son chismes e inventos”, señaló.

Dijo que los recientes ataques en su contra son producto de una estrategia emprendida por los sectores más acérrimos del petrismo, que consiste en acabar al que piensa distinto.

“Yo lo que creo es que la estrategia que fue conocida por los medios de comunicación desde las redes sociales de acabar moralmente al que piensa distinto, de quemar al que piensa distinto, es equivocada después de elecciones, porque ellos deberían concentrar su energía en asumir su posición de ser partido de gobierno”, sostuvo.

“Los mismos activistas digitales se inventaron ese cuento de que yo supuestamente iba a ser ministro de Agricultura, para ellos mismos dedicarse a acabarme moralmente, a injuriarme, a calumniarme y me parece que es equivocado”, añadió.

Dijo que aunque su partido Verde determinó que será una bancada de gobierno, su posición será la de ser independiente. “Tendré un liderazgo independiente dentro del verde, hay posiciones distintas y no dejaré de expresar mis opiniones”, sostuvo.

Consulte aquí: Las líneas rojas que el conservatismo le planteará a Gustavo Petro

Además, aseguró que estará un tiempo alejado de la política porque estará más pendiente de su casa y de sus hijos, mientras su esposa adelanta algunos estudios.

“Esa es una decisión que yo ya tomé desde hace rato y no por una posición política sino familiar que es acompañar a mi esposa en sus estudios de pediatría. Ella estuvo conmigo en estos últimos años y ahora estaré con ella a cargo de los niños”, indicó.

Carlos Amaya aseguró que no se arrepiente de haber respaldado la candidatura de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial, porque considera que fue lo correcto.