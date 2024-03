En un fuerte discurso ante la plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Iván Name, se refirió a la propuesta de constituyente lanzada por el mandatario Gustavo Petro y arremetió contra ella.

Name retó a Petro a traer al seno del legislativo esta iniciativa, sin inventar caminos distintos a lo que establece la Constitución Nacional para impulsar una propuesta de esta naturaleza.

“Ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una asamblea nacional constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución, que prescribe un camino definido y expreso”, dijo.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una asamblea constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana, usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo”, añadió.

Name dijo que el presidente Petro no puede convocar de facto una constituyente, porque eso afecta las instituciones democráticamente constituidas.

“Usted no puede hacer una convocatoria por la vía de facto y del proselitismo porque ya arrancó la campaña para el 2026 y eso también es inconveniente para una democracia tener un presidente en campaña”, manifestó.-

Dijo que las reformas las ha venido estudiando el Congreso, pero le dejó claro que las mismas no pueden salir tal y como las plantea el Gobierno Nacional.

“Ahora le viene a colgar una corona de flores, en un disparatado reportaje, la fórmula como usted le habla al país. Este Congreso ha estudiado las reformas, pero pretender que es un depósito de la sabiduría es contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer”, afirmó.

De igual forma, rechazó la posibilidad de que el Gobierno promueva un “ruido de sables” en medio de la situación que se está presentando.

“Las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de sables o en la culata militar, esa tradición de esta democracia se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y la democracia”, dijo.

Aseguró que no se dejarán presionar por la propuesta de constituyente que el presidente de la República está lanzando, en momentos en que se están hundiendo las reformas en el Congreso.