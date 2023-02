No se le puede entregar el control del territorio a los narcos y las bacrim: Roy Barreras

El presidente del Congreso, Roy Barreras, volvió a hacerle un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que acelere la presentación de la ley que permitirá el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales que viven del narcotráfico.

Según Barreras, esta iniciativa debe tramitarse lo antes posible para evitar que los narcotraficantes se tomen el país y reciban beneficios sin antes haberle cumplido a los colombianos.

El Presidente del Senado dijo que se debe evitar a toda costa que estos criminales “le hagan trampa a Colombia”. “El noble propósito del presidente de ofrecerles sometimiento a la justicia es una oportunidad para que salven sus vidas, pero sin ingenuidades”, dijo.

“Si no se establece una ley de sometimiento a la justicia construida por el Estado y no negociada con los narcos, los narcos terminan haciéndole trampa a Colombia y terminan no desarticulando las organizaciones, sino ganando control del territorio. Dicho de otra manera, solamente la fuerza legítima del Estado debe tener control del territorio, no se puede entregar control del territorio a organizaciones criminales”, señaló.

Dijo que la ley de sometimiento será la única herramienta jurídica que estos delincuentes podrán utilizar para tener una nueva oportunidad en el marco de la denominada ‘paz total’.

“Los narcotraficantes son organizaciones criminales que matan para enriquecerse, tienen una última oportunidad de salvar sus propias familias, yo recuerdo que cada narcotraficante siempre termina muerto en un tejado y traicionado por sus propios cómplices, extraditado y su familia perseguida”, manifestó.

Recientemente se había generado un enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía, luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, negara la suspensión de órdenes de captura de algunos miembros del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, tras considerar que no existe ninguna norma jurídica que ampare esas solicitudes.