No se puede hablar solo de los errores del E14: MOE sobre aparición de 1 millón de votos

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que las presuntas irregularidades e inconsistencias que se han presentado en el preconteo y escrutinio de los votos de las pasadas elecciones legislativas, debe ir más allá de la responsabilidad de los jurados.



De acuerdo con Barrios, “eso no explica por qué estamos hablando de una diferencia del alrededor del 7% entre lo que se transmitió y realmente se escrutó cuando en otros proceso hablamos de una diferencia del 0.5% y muchísimo menos explica por qué se concentra la afectación en esa omisión de transmisión de información, de manera particular en una de las organizaciones políticas tanto para Cámara y Senado”.

Asimismo, la directora de la MOE sobre la aparición de un millón de votos manifestó que “ si el problema se encuentra en los jurados de votación y en el diseño del E-14, entonces no debería presentarse para la Cámara de Representantes. En esa corporación no tenemos el diseño del E-14 razón por la cual eso no sería un problema”, dijo.



En ese sentido, también indicó que en las más de 5.000 mesas donde se presentaron inconsistencias de acuerdo con la Registraduría “debería tanto para Cámara y Senado estar concentrado casi que el 80% los errores de llenado del E-14, es decir allí es donde deberíamos tener concentrados el millón de votos”, sostuvo.



Finalmente, Alejandra Barrios manifestó que “se tiene que hacer una revisión de los jurados de esas mesas. Un análisis claro que nos permita saber qué pasó en la transmisión de datos donde se dio esa fuga. Eso tiene que ver directamente con la responsabilidad que tiene la Registraduría con los contratistas, entonces es muy importante que la empresa que tiene la transmisión de datos dé las explicaciones y medidas que han adoptado para que eso no se repita en las elecciones presidenciales”, puntualizó.

En entrevista con Noticias RCN, el registrador Nacional Alexander Vega aseguró que “no hubo fraude en Colombia" y reveló la razón de lo que ocurrió en el preconteo con la gran diferencia de votos.

“Se corroboró que 23.000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación. Además, encontramos que, en 5.109 mesas se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciar los formularios de manera equivocada, hubo tachones de las votaciones de los candidatos”, dijo.