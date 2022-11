“No se puede tolerar actos de terrorismo mientras se habla de paz”, Duque sobre diálogos con el ELN

En medio de la presentación de su libro, 'Duque, su presidencia', el expresidente Iván Duque se refirió a la agenda nacional y a los diálogos que se adelantan entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.

“Lo peor que le puede haber pasado a Colombia es el haber convertido la paz en un proceso electoral”, señaló el exmandatario en la presentación de su libro en presencia de sus exministros de Estado.

Añadió que “no se puede tolerar actos de terrorismo mientras se habla de paz, el Estado no puede aceptar ceses al fuego bilateral, porque el Estado no se equipara al terrorismo”, haciendo referencia a los diálogos que instaló oficialmente Colombia con la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela.

“Una de las grandes conquistas legales de nuestro gobierno es que logramos, con unas amplias mayorías, pasar en el Congreso una reforma constitucional para lograr que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos políticos, eso no lo podemos perder por culpa del ELN”, dijo Duque en su presentación.

Sobre Lafaurie

Sin embargo, se refirió a la designación de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, como miembro del equipo negociador colombiano con la guerrilla del ELN, por parte del presidente Gustavo Petro.

“Más que la persona, me parece importante que la sociedad esté presente en esa mesa de negociación”, recalcó Duque y añadió en que otros sectores como el energético y el ambiental, “deben estar presentes las víctimas del ELN”.

Los presidentes, dijo Duque, “son libres de escoger a su equipo y espero que le vaya bien por el bien del país”.

Duque, en compañía de gran parte de sus exministros de Estado, como el Daniel Palacios, Diego Molano y Ángela María Orozco, quienes se unieron al exdirector de la Policía, Jorge Luis Vargas, para recordar su paso por la jefatura del país.

”Yo no sé hacer política que no sea construyendo, nunca en el ataque personal, siempre tratando de aportar opciones y lo otro es promover nuevos liderazgos en el país, viendo talentos en lo local, nacional y empresarial”, finalizó Duque.