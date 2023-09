“No se trata de empobrecer a los ricos, se trata de enriquecer a los pobres”: Petro en Nueva York

El presidente Gustavo Petro durante su encuentro con la comunidad colombiana residente en Nueva York se refirió a lo que él denominó una de las críticas que recibe su Gobierno. Comentó que muchos consideran que su deseo es volver pobres a los ricos cuando lo que busca es enriquecer a los pobres.

El mandatario refiriéndose a la desigualdad que se presenta en Colombia, expuso lo siguiente: “La desigualdad social no se soluciona volviendo más pobres a los ricos. A veces se nos critica creyendo que eso es lo que queremos. Hoy tenemos una reunión con los más ricos de Colombia; no, no se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer a los pobres, que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias no tumbando los que están arriba en su riqueza sino ascendiendo en el progreso social para los que están más abajo, y eso implica una serie de reformas democráticas”, indicó.

El presidente Petro señaló además que la desigualdad social es una de las causas de violencia en Colombia.

“Esa desigualdad es quizás la causa fundamental de nuestra violencia. Puede que no sea una tesis completamente cierta, que haya otras razones, muchas más, pero indudablemente una de las razones que no han permitido construir una gran nación y que nos ha mantenido por generaciones matándonos entre nosotros mismos, surgiendo problemas tan complicados como el narcotráfico, las guerras, la pobreza, los niños que mueren de desnutrición tienen que ver con la desigualdad social”, precisó.

Asistencia a la Asamblea General de la ONU

El presidente Gustavo Petro quien se encuentra en Nueva York con el fin de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, explicó que “estoy aquí básicamente para cumplir el requisito y la obligación, y el deber de hablar al mundo en la sesión de las Naciones Unidas. Siempre por esta época casi todos los presidentes del mundo se reúnen para expresar algunas opiniones, es la oportunidad de Colombia para hablarle al mundo. Hablamos de los problemas del mundo, de lo que consideramos son los principales conflictos que enfrenta la humanidad”.

‘Marcharemos por la vida este 27 de septiembre’

A propósito de las marchas realizadas en Nueva York donde miles de ciudadanos salieron a las calles para solicitarle al presidente Joe Biden que declare la emergencia climática y para que ponga fin a los combustibles fósiles, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X escribió lo siguiente:

“Aquí en Nueva York decenas de miles de personas salen a exigir una descarbonización más rápida de la economía. Estas son las grandes movilizaciones de la humanidad por la Vida. En Colombia, marcharemos por la vida este 27 de septiembre”, publicó.

El presidente Gustavo Petro con la marcha se refería a la que fue convocada días atrás como apoyo a “la vida, al cambio, a la educación, al trabajo digno”.

En su tiempo la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, mientras participaba en el acto de reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación, hizo un llamado a favor de las movilizaciones de esa fecha.

“Los invitamos a todos para que acompañemos, fortalezcamos, y dinamicemos la movilización del próximo 27 de septiembre, que será la movilización del entusiasmo por la vida, por el trabajo digno y decente”, indicó.