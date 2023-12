“No se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc”, advierte nuevamente Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a alertar que su Gobierno no podrá implementar el Acuerdo de Paz con las Farc por la falta de recursos, sumado a que la justicia no se ha hecho efectiva a lo largo de los seis años desde la firma.

“Lo menciono porque veo allí un grave problema, y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc, realmente, se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente, y no somos capaces de repartir la tierra”, dijo desde la Casa de Nariño.

Agregó que el acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad, "en los tres tenemos problemas de implementación, tierra por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan, los tenedores de la tierra tienen un poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”.

Cabe señalar que en por lo menos dos oportunidades el presidente Gustavo Petro ha alertado por la falta de presupuesto y voluntad política en el aparato político del país para lograr implementar el Acuerdo.

“Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado, el Estado no ha sido capaz de transformar el territorio, y la verdad es el tema que estamos discutiendo aquí, si se fragmenta la verdad no habrá verdad, y, por tanto, el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad”, agregó.

Cabe señalar que en materia de paz, el expresidente Juan Manuel Santos en su momento criticó que el actual Gobierno les haya dado "patente de corzo" a las disidencias de las Farc. “No sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional”, agregó.

“El peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corzo a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las Farc- EP y, no solamente así, sino como Estado Mayor”, agregó.