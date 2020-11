No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica: Gobierno a protección de excombatientes

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reiteró que todas las entidades del Estado con responsabilidades en la implementación de la política de Paz con Legalidad, “están comprometidos para prestar todas las garantías y protección a los excombatientes”.

Garantizó que “aquí no se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad no se ha actuado con negligencia por parte del Estado y esa situación no se puede comparar”.

También dijo que “aquí los malos son las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, que obedecen a los intereses de las economías ilegales y el crimen organizado y frente a ellos no bajaremos la guardia. Esas tres organizaciones son las responsables del 61% de los casos de homicidio de excombatientes, resueltos por la Fiscalía General de la Nación”.

A propósito de la presencia en Bogotá de la caravana de excombatientes, Archila dijo que hoy mismo se reunirá el Gobierno con quienes se están manifestando en la capital del país.

"Donde lo dispongan tal y como lo hemos hecho en numerosas ocasiones, como ocurrió el jueves durante la reunión de la Comisión de Verificación y seguimiento a la implementación y como lo hizo durante la semana pasada en Villavicencio, Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN”.

Archila también explicó que “es importante hablar sobre iniciativas concretas para mejorar la seguridad, si tienen recomendaciones o sugerencias especiales, es importante que nos lo hagan saber para incrementar los niveles de protección”.

Agregó que “las autoridades tienen identificados a los 30 cabecillas de las organizaciones criminales que los han atacado y por quienes se han ofrecido recompensas de hasta por 500 millones de pesos. No hay negligencia ni connivencia de parte de las entidades de Gobierno”.

El consejero explicó al respecto que el Gobierno Nacional está dando una protección robusta y que “seguimos con el proceso de reincorporación de los más de 13 mil excombatientes en cualquier sitio donde estén. Los 2.626 que se encuentran en los 24 antiguos ETCR, los que se encuentran en las grandes ciudades y los que están en la ruralidad”.

Enfatizó que actualmente “hay 2.200 efectivos de la fuerza pública, 70 pelotones de las Fuerzas Militares, 870 integrantes del Ejército Nacional y 96 enlaces de inteligencia en función de la seguridad de los excombatientes. Tenemos más de un miembro de la fuerza pública por cada uno de ellos”.