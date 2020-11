"No sea sinvergüenza": concejal Cancino a Mindefensa por detenidos muertos en incendio

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien denunció los hechos ocurridos en la estación de Policía de san Mateo (Cundinamarca) donde murieron ocho detenidos tras un incendio, calificó de sinvergüenza al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por sus declaraciones sobre esos hechos.

El ministro había afirmado que se estaba haciendo politiquería con la muerte de los jóvenes, lo que desencadenó la reacción de Cancino quien lo recriminó por no haber admitido que la fuerza pública tenía responsabilidad en esa situación, que se registró el pasado 4 de septiembre al interior de un calabozo de esa estación.

“Ministro no sea sinvergüenza. Un sinvergüenza es que no tiene ningún tipo de regulación social, que no le duelen las masacres, que no le duelen las tragedias, que no le duelen los actos atroces. Un sinvergüenza no asume la responsabilidad”, dijo el concejal en diálogo con RCN Radio.

“Un sinvergüenza adjudica responsabilidades a los demás, un sinvergüenza no admite que el 4 de septiembre hubo nueve chicos que murieron quemados. Un sinvergüenza no admite, no nos explica, ni asume la responsabilidad”, agregó.

Por su parte, el ministro Trujillo escribió algunos mensajes en sus redes sociales, en donde si bien no se refirió directamente a las declaraciones del concejal hacia él, volvió a hablar de politiquería y dijo que se deben respetar los debidos procesos investigativos.

“En democracia solamente las autoridades competentes pueden condenar o absolver a los ciudadanos, respetando todas las garantías. La aterradora práctica de quienes hacen politiquería con la muerte de irrespetar esos principios conduce a una inaceptable nueva forma de inquisición”, expuso.

“Defender presunción de inocencia, debido proceso, derecho defensa, derecho a contradicción de la prueba y todas las garantías que dan seguridad jurídica a los ciudadanos es defender la democracia. Lo demás es hacer politiquería con la muerte y atentar contra el orden institucional”, agregó.

Cabe mencionar que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el incendio, mientras los familiares de los jóvenes piden que se haga justicia, que se conozca la verdad y se determinen responsabilidades sobre estas muertes.