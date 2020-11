Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), aseguró que partidos políticos como el Centro Democrático, adelantan acciones coordinadas con sectores políticos del país, desde donde inician "una cruzada" en contra de los profesores del país, poniéndolos en grave peligro.

Recientemente, Fecode le solicitó a la Comisión de Paz y al Congreso apoyo, seguimiento y acompañamiento frente a situación de amenazas y acoso que viven los maestros en Colombia, enfatizando en que solo durante el último fin de semana fueron asesinados dos maestros en el país.

“Se acentúa mucho la estigmatización hacia Fecode, ojalá no sea el motivo y motor para que se perpetren amenazas, atentados y asesinatos de compañeros docentes (…) Más de 20.000 ataques a Fecode, a través de Twitter, en las regiones apartadas a los docentes los persiguen y no pasa nada en el país, no somos asesinos, no somos adoctrinadores, somos defensores de la paz, y la vida”, expresó Alarcón.

Los maestros también señalan que "los nuevos actos criminales se llevan a cabo en un contexto contra el Magisterio, donde, por diferentes medios y redes sociales y de forma sistemática, se viene acentuando la campaña de intimidación, mentiras, hostigamiento, descalificación, con el objetivo de sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento de los docentes y comunidad educativa; buscando generar odio y malestar muy peligroso contra nuestro gremio".

Y enfatizan en que esto se ve reflejado en los recientes asesinatos de los docentes, Bayron Alirio Revelo y Douglas Cortés Mosquera.

"Estos asesinatos ocurren cuando en el país se han registrado 76 masacres y más de 300 asesinatos en lo trascurrido del 2020, y precisamente se está en una aguda campaña de señalamiento y estigmatización desde los más altos poderes del Estado y de la sociedad, como es el caso del partido de gobierno Centro Democrático".