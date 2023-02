No son suficientes los homenajes por el exterminio a la UP: Víctimas

Con un minuto de silencio, en homenaje a los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), que fueron asesinados por su ideología política, empezó el homenaje de la Plenaria del Congreso de la República a esa colectividad, víctima de un genocidio con la complicidad del estado, según lo estableció la Corte Interamericana de Derechos humanos en un histórico fallo.

“Ha habido compañeros y compañeras, a lo largo de la historia de Colombia, una verdad sangrienta y dolorosa, los colombianos desde que somos república, nos hemos acostumbrado amatarnos unos a otros; hablar frente a las víctimas, es supremamente duro, porque no hay palabra suficiente para aliviar el dolor, ni frase suficiente para remediar el daño”, señaló el presidente del Senado, Roy Barreras, en el discurso introductorio de la sesión.

Por su parte, la sobreviviente del genocidio y hoy senadora, Aída Avella, recordó con nombre propio a muchas de las víctimas manifestando que la si bien los genocidas “son derrotas que la humanidad se propinó a sí misma”, la única manera de reparar es construyendo memoria.

“Los nombres, las fotografías, los rostros, los lugares arrasados, entre ellos algunas sedes del partido, encarnan vida y realidades particulares que han quedado en América Latina, como parte de nuestra historia, gracias al fallo de la Corte Interamericana. El desafío es asumir una memoria digna elaborada por las víctimas, sus familias, sus amigos y su gente”, puntualizó la congresista.

Otra de las voces enérgicas escuchadas, fue la de la senadora Imelda Daza, quien se refirió al origen de la Unión Patriótica, remembrando que nació un 28 de marzo de 1984, con el Acuerdo de la Uribe, que consistió en un acuerdo de paz, de tregua y cese al fuego, que fue interrumpido por el ataque a la Casa Verde. Así mismo, enfatizó en que el genocidio del que fue víctima la UP, está a punto de repetirse con los excombatientes de las Farc.

“Nunca más conviene recordar la historia para no repetirla, porque el genocidio tiende a repetirse en los firmantes del acuerdo de paz, periódicamente vienen siendo asesinados como una manera de exterminar las voces contrarias a un sistema injusto”, dijo la también sobreviviente del exterminio.

Las voces de las víctimas

En el marco de este homenaje, que se dio como paso inicial hacia el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al estado, hablaron las victimas quienes se mostraron esperanzados porque “se ha hecho historia”, no obstante manifestaron que, de ahora en adelante, viene lo más difícil; garantizar que después de más de más de 30 años, haya verdad, justicia y reparación.

“A nosotros no nos interesa que nos hagan homenajes, nos interesa que la gente sepa que pasó, porqué la mayoría de la gente no tiene ni idea que era la Unión Patriótica y quienes eran las personas que fueron asesinadas, 6.000 personas no se asesina así nada más, entonces es necesario que la gente sepa que pasó, quienes eran y que era lo que estaban peleando”, dijo Fabiola León Posada, sobrina del primer representante a la Cámara por Santander asesinado en agosto de 1986, quien no alcanzó a posesionarse en su curul.

Bernardo Jaramillo, quien lleva el mismo nombre de su padre, asesinado en marzo de 1990 cuando era candidato a la Presidencia de la República, también reconoció la “buena voluntad del Congreso”, no obstante, expresó que su lucha no termina.

“Es un buen gesto, pero no se trata simplemente de homenaje, nosotros seguiremos reclamando que haya una debida implementación de este fallo de la Corte, que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República, se comprometan a que no habrá nunca más un genocidio por razones políticas”, señaló.

El acto finalizó con una condecoración con la orden del Congreso de Colombia, en el grado de Gran Cruz a la senadora, Jael Quiroga, una de las líderes que inició el proceso legal contra el estado ante la CorteIDH.