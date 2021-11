“No soy el candidato que más sabe, pero sí el que más ha aprendido”: Óscar Iván Zuluaga

En medio de la Convención Nacional convocada por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga fue anunciado oficialmente como el candidato a la presidencia de la República por esa colectividad.

Zuluaga, quien obtuvo el 43% de los votos en las encuestas internas para la elección de candidato a la presidencia, empezó su discurso asegurando que regresa a la contienda electoral “con mis principios intactos, con mis compromisos renovados para decirles nuevamente que podemos tener un país donde ningún niño se vaya a dormir con hambre. Donde no nos dé miedo salir a la calle en las noches o viajar por una carretera”.

“Regreso con más experiencia, más humildad, más cicatrices, más fuerza y más determinación. No soy el candidato que más sabe, pero sí el que más ha aprendido”, dijo en medio de su presentación.

Se refirió a la izquierda colombiana e indicó que “no creo en los extremos ni en los ataques personales. Para vencer a esa izquierda recalcitrante, lo que tenemos que hacer es unir voluntades en torno a un sueño compartido. Y para sumar hay que sumar en medio de nuestras diferencias".

Agregó que "no necesitamos coincidir en todo, pero sí en trabajar para que a todos los colombianos les vaya bien. No tenemos que renunciar a nuestros principios para construir una nación que acepte nuestras diferencias, pero nunca las desigualdades”.

“En el mundo de los políticos y del periodismo mucho se habla y se discute sobre la derecha y la izquierda y eso está muy bien. He hablado con cientos de colombianos de cada región del país, trabajadores, empresarios, estudiantes, madres, profesionales y pensionados. Nadie me habla de ir hacia la izquierda o la derecha. Me hablan de ir hacia arriba, subiendo los salarios, los empleos y elevando los niveles de seguridad para que sus hijos tengan las oportunidades que ellos no tuvieron”, puntualizó Zuluaga.

Finalmente, sobre las dudas que han generado los resultados de las encuestas, Zuluaga reiteró que fue un proceso transparente, seguro y ahora lo que se tiene que hacer es mirar hacia adelante y continuar con la gira. "Soy todo oídos, quiero unir al partido y unir a los colombianos".