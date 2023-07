"No soy el que aparece en ese video": Jaime Dussán

De acuerdo con la revista 'Semana', sí hay una denuncia contra Dussán por presuntamente golpear a un escolta, interpuesta por Alexander García Valenzuela, miembro de la Unidad Nacional de Protección. La supuesta agresión ocurrió el 19 de agosto de 2015, cuando Dussán era presidente del Polo Democrático.

"Estando en el conjunto residencial donde vive el querellado, pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, el querellado me agrede verbalmente diciendo: marica, guevón, respéteme. Yo le paso al querellado un bolso, pero el querellado me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, el querellado reaccionó de forma violenta sin justa causa", dice la denuncia.