"No soy politiquero ni clientelista", asegura Alejandro Gaviria

Luego del "cara a cara" con la precandidata presidencial de la coalición 'Centro Esperanza', Ingrid Betancourt, quien aseguró que "no iba a permitir que los lobos entren donde están las ovejas", el también precandidato presidencial Alejandro Gaviria aseguró que no es politiquero ni clientelista.

"Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista", dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, Gaviria señaló que "Colombia vive una profunda crisis de confianza en la democracia y en la política, producto de la corrupción y la ineficacia del Estado, un Estado incapaz por muchos años de hacer los cambios y las reformas que necesita el país".

Lea también: Fiscalía inició una investigación por accidente del ciclista Egan Bernal

En esa línea, el precandidato pidió a los demás miembros de la coalición, superar las diferencias y trabajar "para construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno. Cómo lo he dicho desde el comienzo, Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro y lo vamos a construir entre todos" .

En su discurso, Gaviria puntualizó que representa el centro político. "Un centro político liberal y progresista que sea protagonista del cambio de verdad, de las reformas que necesita Colombia, del cambio en serio" .

Finalmente, reconoció que "durante demasiado tiempo, durante muchos años, la política ha estado de espaldas a las necesidades más sentidas de la gente. Yo entiendo y comparto esta frustración. No voy a resignarme, no vamos a resignarnos ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la desigualdad. No vamos a aceptar un futuro de miedo y desesperanza. Por eso precisamente, por estas razones, por la no resignación decidí lanzarme a la Presidencia de la República".

Le puede interesar: Anuncian acompañamiento a pacientes afiliados de la liquidada EPS de Coomeva

"Ahora bien, para atender las necesidades de la gente se necesitan reformas y para poder hacer las reformas, se necesita unidad. Yo quiero unir al país alrededor de un propósito común y una visión compartida. Quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesitamos los colombianos", puntualizó.

Cabe destacar que Ingrid Betancourt cuestionó a Alajendro Gaviria por recibir el apoyo de sectores políticos a los que considera que representan la misma maquinaria política. Según Ingrid, Gaviria incumplió lo pactado dentro de la Coalición Centro Esperanza.

"Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo, en ese acuerdo dijimos que si eso sucedía nosotros partíamos de la base que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público".

También lea: Mauricio Leal: La jugosa millonada que dejaba su peluquería al mes

Concluyó que "yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema, yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas" .