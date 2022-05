No soy una figura decorativa y vengo a trabajar para Medellín: alcalde (e) Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo Gómez, recientemente posesionado como alcalde encargado de Medellín, afirmó que si los miembros del gabinete lo desobedecen los puede declarar insubsistentes o solicitar su renuncia.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que no descarta que pueda haber cambios en el equipo de gobierno durante su periodo.

Las afirmaciones de Restrepo se dan en respuesta a las declaraciones del suspendido alcalde Daniel Quintero, quien luego de conocer la decisión de la Procuraduría hizo un llamado a la desobediencia.

Restrepo se mostró sereno frente al tema y aclaró cuáles son las opciones que tiene en caso de que los integrantes de la administración municipal no apoyen sus disposiciones.

"Como en cualquier compañía, cuando el presidente o el gerente de una compañía da una instrucción, si las personas que están en la organización no las acatan, tienen dos opciones: o renuncian o una determinación es que los declara insubsistentes", afirmó el alcalde encargado.

Reiteró que el mensaje es de unidad y que no viene con prevenciones a cumplir el cargo que le fue designado.

"Vengo a trabajar en equipo para ayudar a resolverle los problemas a las personas. Vengo sin ninguna prevención, pero por supuesto no vengo como ninguna figura decorativa. Yo soy el alcalde (e) de la ciudad de Medellín, se trabajar en equipo y se qué es el liderazgo del siglo XXI", manifestó.

Agregó que, "yo no vengo con ninguna prevención hacia nadie, no vengo con el ánimo revanchista, no vengo con el ánimo de pelear con nadie en lo personal. Lo que espero es una cordialidad, un respeto por la institucionalidad y que trabajemos en equipo y que quede claro que el alcalde encargado de la ciudad de Medellín es Juan Camilo Restrepo", agregó.