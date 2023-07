La exministra de Salud, Carolina Corcho, se volvió a referir a la salida de la cartera y a los comentarios que se han realizado, por parte de sus antiguos colegas, recalcando que no fue la culpable de la ruptura de la coalición de gobierno en la que se fue la mitad del ministerio y mucho menos el porqué no se aceptaron las reformas.

Según la exministra, sus antiguos colegas encargados de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria, Hacienda José Antonio Ocampo y Agricultura Cecilia López, nunca estuvieron de acuerdo con las propuestas de Gustavo Petro, por lo tanto, nunca se refirieron a ellas e intentaron frenarlas a toda costa, con el argumento de la Ley 100.

Lea también: Partido Liberal alista contrarreforma a la salud, ¿Cómo será?

"Se ha dicho, en la gran prensa, en cabeza de mis tres colegas exministros Cecilia López y Alejandro, que se ha roto la coalición de gobierno por mi intransigencia, que soy yo la responsable de la ruptura de la coalición de gobierno, qué honor tan grande que me adjudican tanto poder exministros, no sabía yo que tenía semejante poder de poder desbaratar una coalición de un gobierno y sus fuerzas democráticas", sostuvo.

Asimismo, explicó que "ellos no estaban de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, por las que votó el pueblo colombiano, fundamentalmente un desacuerdo profundo con la reforma pensional, laboral y el conjunto de programas, tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el gabinete, yo estaba luchando contra ellos por su defensa de la Ley 100".

Le puede interesar: Operativos del Comando Nocturno Bogotá: 39 capturados en cuatro localidades

"Quiero aclarar esto, porque no es la coalición la que se rompe o no se reconfigura por una gratuita intransigencia que a mí me indican, es por el cambio, señores y señoras, es por el cambio, pero ellos siempre pelearon por el manejo privado de los recursos públicos de la salud", dijo.

La exministra concluyó que, a pesar de las acusaciones infundadas, seguirá trabajando de manera incansable por la transformación que el pueblo colombiano que se eligió en el Gobierno actual, además que siempre apoyará al presidente y espera el día para que se aprueben las reformas.