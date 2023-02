El presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció de forma vehemente sobre el decreto de sesiones extraordinarias expedido por el Gobierno Nacional, cuestionando que no se hayan incluido las reformas sociales que se pretendía impulsar este semestre.

Para Barreras, las extras solo tenían sentido si se presentaban proyectos como la reforma a la salud, la reforma pensional y laboral y la ley de sometimiento de las organizaciones criminales.

“Nosotros hemos insistido que se incluyan a las reformas sociales y la ley de sometimiento, la reforma a la salud, laboral, pensional y en el decreto no están esas leyes y el sentido de las extras era ganarse mes y medio para esas reformas sociales”, indicó.

“Entiendo que las ministras non han terminado de escribirlas y no han terminado su tarea y quiero recordar que el tiempo corre y esperaría que en los próximos días las radiquen y para eso el Gobierno tendrá que expedir un nuevo decreto de extras para expedir esas normas, la ley de sometimiento es absolutamente prioritaria, porque sin ella no hay paz total”, añadió.

Barreras explicó que, debido a que estos proyectos no han sido radicados todavía, la plenaria del Senado no podría sesionar en un mes, porque las iniciativas deben pasar primero en su discusión por cada una de las Comisiones respectivas.

“No creo que podamos tener sesiones plenaria en un mes, si de manera célere llegan proyectos, pues inmediatamente los convocaremos, pero quería trasmitirles esta información. Probablemente tendremos la próxima plenaria en un mes, una vez que lleguen las reformas”, manifestó.

“Los proyectos de ley solo pueden discutirse en extras cuando son incluidos en el decreto de extras y las reformas sociales no están incluidas allí, por lo tanto solo hasta que se radiquen esas normas y cuando se aprueben en las Comisiones, la plenaria podrá abordar su segundo debate”, dijo.

“La plenaria del Senado solo puede discutir lo que venga de las comisiones respectivas y las comisiones solo puede discutir cuando hayan hecho audiencias públicas y tales audiencias solo se hacen cuando se nombrar ponentes y solo se nombran ponentes cuando se radiquen los proyectos, así que por favor radiquen los proyectos”, manifestó.

Los dirigentes políticos están a la espera de que el Gobierno modifique el decreto de sesiones extras e incluya en él las reformas sociales para que las mismas puedan ser discutidas cuanto antes en el Congreso.