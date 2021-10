No tendríamos problema en avalar a Alejandro Gaviria o a Sergio Fajardo: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt oficializó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la solicitud con la que busca revivir el partido Verde Oxígeno, el cual desapareció cuando fue secuestrada por la guerrilla de las Farc en el año 2002.

Tras presentar esta petición, Betancourt se refirió en RCN Radio a las aspiraciones que tiene de cara a las elecciones del próximo año y los alcances que tendría el regreso de la personería jurídica a su colectividad.

Según la dirigente, no se descarta que el partido Verde Oxígeno, que estará dentro de la ‘Coalición de la Esperanza’, pueda avalar a un candidato para la Presidencia de la República, como Alejandro Gaviria o Sergio Fajardo.

“No tendría ningún problema, de hecho yo ya he hablado con él (Alejandro Gaviria), me daría mucho gusto que tuviera el aval de Oxígeno, también se lo he dicho a Sergio Fajardo, que cuente con Oxígeno apenas nos den la personería jurídica”, sostuvo.

“Yo sé que todo esto son cosas que se tienen que considerar con mucha prudencia. Sé que el Nuevo Liberalismo también está abierto a darle al aval a otros candidatos, es decir, aquí lo que hay es realmente un ánimo de solidaridad, de ayudarnos los unos a los otros, de facilitar que hagamos una política limpia en Colombia”, añadió.

Además, señaló que Alejandro Gaviria debe ingresar cuanto antes a la ‘Coalición de la Esperanza’. “Definitivamente sí, yo creo que el puesto de Alejandro es en la Coalición de la Esperanza, es un hombre con una visión moderna de país, a todos los miembros de la coalición nos daría un gusto y una gran tranquilidad que él estuviera aquí. Hay que abrir esos espacios de manera que ese acercamiento culmine con la participación de Alejandro Gaviria en esta alianza, ese es un objetivo que tenemos muchos”, dijo.

Así las cosas, en caso de avalar a uno de estos candidatos, el partido Verde Oxígeno estaría dispuesto a participar en la consulta interpartidista que se está planteando para el mes de marzo de los sectores de centro.

“Es probable que se haga, ellos están planteando una consulta para el 23 de marzo y si el partido le da aval a candidatos presidenciales dentro de la coalición, pues obviamente estaremos participando en esa consulta”, indicó.

Tras ser preguntada sobre si tiene aspiraciones presidenciales o al Congreso, Ingrid Betancourt contestó: “No creo que eso sea muy relevante, en este momento tenemos candidatos en la ‘Coalición de la Esperanza que necesitan definir cuales van a ser los mecanismos de participación a nivel jurídico, es decir, con qué avales se van a presentar y el partido Verde Oxígeno está dispuesto a darles los avales a los candidatos de la coalición que así lo requieran”.

Adicionalmente, Betancourt confirmó que otro de sus objetivos será presentar aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes en el 2022.

“Sí, esa es la aspiración que tenemos y aprovecho esta pregunta para hacerle un llamado a los jóvenes que quieran aspirar al Congreso, para decirles que este es un momento en que queremos ayudarlos, acompañarlos y obviamente a colombianos que no han hecho política, pero que quieren unirse a esta lucha en contra de la corrupción, son bienvenidos”, indicó.

Ingrid Betancourt afirmó que la Coalición de la Esperanza es una opción buena que se presenta en el país, frente a las “opciones malas que siempre tenemos cada cuatro años”.

Concluyó que los integrantes de esta alianza política son personas rectas y preparadas para dirigir a Colombia.