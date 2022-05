No tengo claro qué quiere Ingrid: Fajardo sobre propuesta de unión de la candidata

El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció a los llamados de unión que ha hecho Ingrid Betancourt, también candidata presidencial del partido Verde Oxígeno tras conocer los resultados de las últimas encuestas.



Según Fajardo, la relación con Ingrid ha sido difícil. “Yo no he conversado nada. Ella hacía parte de la Coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo, pero después decidió que se retiraba y entonces eso significó por ejemplo que Humberto de la Calle no pueda participar en política porque ella se llevó su partido y después fue la persona que dijo que quería estar con el expresidente Álvaro Uribe con el Centro Democrático, entonces no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”.



Añadió que “más allá de una relación amable de saludarse en un debate, yo no tengo en este momento ningún tipo de relación con Ingrid Betancourt”.

El candidato presidencial sostuvo que no se trata de egos sino de propuestas, “no es ego sino es convicción, principios y no avanzar en la confrontación de todos los días. Nosotros estamos trabajando (...) nosotros somos una expresión política distinta”.

Asimismo, Sergio Fajardo reiteró que no va a renunciar a su aspiración presidencial.

“A mí me ha tocado siempre como candidato venir de atrás, nos faltan días suficientes para llegar donde tenemos que llegar. Yo sigo trabajando por lo que nosotros representamos, lo que hemos construido y por lo que vamos a hacer”, dijo el candidato.



En medio del debate de candidatos presidenciales en la universidad EAFIT, la candidata presidencial manifestó su intención de dar un paso al costado para propiciar una alianza entre los candidatos del 'centro político'.

"Estoy pensándolo mucho, es una reflexión delicada. Hoy estuve hablando con personas que me piden que me retire simplemente como un gesto y la consideración es también un gesto para qué si no sumamos, si no logramos realmente hacer la diferencia sería un retiro sin consecuencias", dijo Betancourt.