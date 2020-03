No tengo ninguna hermandad con 'Ñeñe' Hernández: presidente Duque

El presidente Iván Duque respondió al escándalo por el presunto ingreso de dineros del cuestionado ganadero conocido como 'Ñeñe' Hernández, asesinado en Brasil.

"En primer lugar, siempre establecí que el manejo económico de la campaña iba a estar a cargo de Luis Guillermo Echeverry, y se hizo por una instrucción mía para que no hubiera nadie pidiendo dinero a nombre mío o de mi campaña; todo esto con acompañamiento de las autoridades", explicó Duque.

El presidente, además, dijo que su campaña tuvo una única fuente nacional. "No había otras cuentas; todas las contribuciones se recibían por el gerente de la campaña, porque nadie más estaba autorizado para recibir los recursos", indicó.

"Siempre sometimos cada contribución a todos los controles y para la segunda vuelta tomamos la decisión de no recibir contribuciones de particulares, solo con bancos, con el Centro Democrático y anticipos de autoridades electorales".

Con respecto a José 'Ñeñe' Hernández, Duque señaló: “Fui a Valledupar en 1995 por primera vez, acompañado por mi padre, en una única visita en 20 años y en ese viaje conocí a su madre y a su padre. A él lo conocí en los últimos cuatro años, en encuentros públicos, pero no tuve ninguna hermandad con él, como se está diciendo".

"Siempre lo traté con cordialidad porque participaba de actividades sociales y políticas. Lo saludé, hablé con él y hablamos de la amistad de nuestros padres; pero dejo claro que nunca le pedí ningún recurso para mi campaña o el gerente".

El mandatario pidió que las autoridades que esclarezcan rápido todo: "Porque debe quedar claro que he sido, soy y seré una persona honorable, que no tiene rabo de paja y no tiene encuentros secretos con nadie".