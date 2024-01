"No tengo que responder por ningún crimen, no los he cometido": Petro responde a Cabal

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal han cruzado duros mensajes por cuenta del retiro de las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

La senadora por el Centro Democrático dijo en primer lugar que desde el Gobierno "retiran las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, a pesar de estar impedidos moralmente y legalmente por el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia".

Cabal refiere un decreto que firmó este miércoles el ministro de Justicia en el que se establece el retiro de las condecoraciones por cuenta de fallos judiciales. Petro le salió al paso y defendió la determinación de su ministro Néstor Osuna.

"Las condecoraciones se retiran a todo militar que sea condenado, como lo ordena un decreto del año 2015", dijo el presidente, quien aprovechó para lanzar pulla a la prensa", agregó.

La polémica no paró ahí, pues la senadora Cabal "invitó" al presidente Petro a que "ya que tanto le gusta la “verdad” y la “justicia”-a que renuncie al indulto y la amnistía del M-19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares".

A lo anterior, el presidente Gustavo Petro le pidió a la congresista que lo dejara de calumniar pues tipifica "un delito". "Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello", dijo, haciendo referencia a su paso por el M-19 en los años 80's.

Agregó en su cuenta de X que, "por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo".