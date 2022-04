No todo vale: Críticas a Gustavo Petro por "perdón social" a Iván Moreno 

Usuarios en Twitter también han criticado a Gustavo Petro y han manifestado su descontento por su propuesta de perdón social.



“No jodás. Hasta Barreras, Benedetti, Bolívar, Pardo y Escaff tal vez uno se los pasa y eso. Pero a los Moreno? Resultaste solo un politiquero más.”, escribió una usuaria en Twitter.

También lea: Corte Constitucional ratifica calidad de imputado a Uribe en proceso por manipulación de testigos



Y es que, en medio de los cuestionamientos, el candidato presidencial se ha referido a su propuesta, explicando a través de su cuenta de Twitter aseguró que “el perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”, escribió Petro.

Y agregó: “no voy a llevar la sociedad a hacer trizas la paz y continuar la guerra y la masacre. Voy a llevar a la sociedad a hacer trizas la guerra y construir la reconciliación de toda la sociedad. Esa es la posibilidad de una era de paz”.



A las críticas se suma también la del jefe del Nuevo Liberalismo y exprecandidato presidencial, Juan Manuel Galán. “El país no puede dejar de ver con asombro y repudio que Petro, por interpuesta persona aborde a Iván Moreno, condenado por corrupción”, señaló.

Le puede interesar: No se puede hablar solo de los errores del E14: MOE sobre aparición de 1 millón de votos



Y agregó: ¿Qué busca Petro con sus conversaciones con un condenado por corrupción? Su política de "perdón social" -sinónimo de impunidad-, no es más que una hoja de parra para justificar conversaciones . ¿Quiere Petro los votos que aún manipula desde la cárcel el exalcalde condenado Iván Moreno? ¿Quiere Petro comprar el silencio de Moreno para que no diga cosas inconvenientes o incómodas?”.