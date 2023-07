No vale la pena compararnos con Duque: Petro en discurso en el Congreso

Desde el Congreso de la República el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, al destacar la compra y titulación de tierras para el campesinado, señalando que “no vale la pena” compararse con el gobierno Duque.

“En todo el Gobierno anterior se transfirieron 13 mil hectáreas durante los cuatro años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de tres millones van 13 mil hasta que llegamos al Gobierno”, dijo inicialmente el Jefe de Estado.

Dijo además que en su Gobierno, en el primer año “van 30 mil hectáreas en un año y no me gustaría congraciarme simplemente comparándome con Duque. Pues es fácil, pero no vale la pena”.

“No es ahí porque nos engañamos, porque 30 mil hectáreas en seis (meses), este semestre digamos, 30 mil hectáreas es el 1% del Acuerdo de Paz. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas”, recalcó.

Noticia en desarrollo…