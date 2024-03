"No vamos a desistir de que exista una reforma":, advierte minSalud

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo en el debate de la moción de censura realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, aseguró que tras radicarse la ponencia negativa de la reforma a la salud en el Senado, sólo les queda persistir en este proyecto, descartando la posibilidad de retirar la iniciativa del Congreso.

El funcionario manifestó que el camino no es fácil, advirtiendo que se vienen momentos difíciles en el avance de esta iniciativa del Gobierno.

En contexto: Gobierno y Pacto Histórico emprenden estrategia para salvar reforma a la salud

"Nosotros sabemos que las cosas son difíciles. Hemos aprendido a insistir, persistir y nunca desistir. No vamos a desistir de que exista una reforma. Hay millones de colombianos a los que difícilmente se les atiende”, señaló.

Dijo que respetan las decisiones del Senado.

“Tengo entendido que hay una proposición pidiendo archivar la reforma, eso lo vamos a mirar y por supuesto vamos a esperar que inicie el proceso de discusión en la Comisión Séptima”, sostuvo.

Apuntó que quienes han estado militando con el presidente Gustavo Petro y ha estado en oposición la mayor parte del tiempo las cosas son difíciles.

“Todo el país sabe que hay que hacer una reforma a la salud, ahora cómo hacerla es lo que estamos tratando de bregar a sacar adelante en el Congreso, pero se necesita una reforma especialmente para los millones de colombianos que saben que a ellos difícilmente se les atiende”, dijo.

Jaramillo aseguró que en el debate de moción de censura recibió el apoyo de varios representantes de la Cámara por lo que ahora quedará a la expectativa de los debates en Senado para ver si logra tener este mismo apoyo.

Consulte: "Para nada vamos a retirarla": Petro sobre reforma a la salud

“Hasta el más acérrimo enemigo de la reforma entiende que hay que hacer una reforma eso es lo que esperamos hacer, este Gobierno va hacer la reforma”, apuntó.

Además, dijo que no le guarda rencor a los congresistas que lo atacaron en la moción de censura.

“No me duelen los insultos, tengo una carne ya bastante madura, yo soy como los gallos viejos de pelea que hay que meterlos como en siete aguas para ver si de pronto uno se lo puede comer de lo duro que está, por eso no se preocupen, si me han herido personalmente o políticamente”, señaló.

También hizo un llamado a los congresistas para que apoyen las reformas del Gobierno.

“Les llamó la atención como viejo que soy, hombre de 73 años y que estuvo aquí 40 años en este Congreso, ustedes tienen en sus manos que este país cambie que a través de las reformas logremos los cambios o transformaciones o mañana nos las van hacer a nosotros de una manera totalmente diferente como la puede hacer aquí el congreso de la República”, puntualizó.