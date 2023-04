'No vamos a hacer golpes; que Petro se concentre en gobernarnos': general (r) Eduardo Zapateiro

Ahora, un año después de ese episodio, Zapateiro considera no hubo ninguna intervención indebida en política: "Jamás participé en política, ni es mi intención participar en política (...) No me arrepiento, ni me arrepentiré jamás de haberle dicho sus tres verdades a ese candidato presidencial. Que respetara a los hombres que ofrecen todos los días su vida por los colombianos a cambio de nada", dijo en su reciente entrevista con 'Semana'.

En ese punto, el excomandante del Ejército también aprovechó para criticar los últimos movimientos que se han hecho en las fuerzas militares durante el gobierno de Petro. "Sacó 30 generales, fracturó y debilitó al Ejército Nacional, quitándole las capacidades a su ejército que costó muchísimo dinero a la nación. Es que también eso repercute en la seguridad nacional del país, en la defensa nacional del país. Ojalá se tomara la molestia de estudiar a los 30 generales que, de manera irresponsable, salieron".

"Me parece lo más irresponsable que puede hacer un presidente de la República. Así de sencillo. ¿Cómo va a sacar 30 generales que han dado todo por esta patria, supremamente calificados?", agregó.

Para el general (r) Zapateiro, en este momento "no hay reglas claras ni procedimientos claros en el Ejército": "Es como tener al Ejército jugando con unos bandidos en una cancha sin árbitros",