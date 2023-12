"No voy a conciliar, esa es la decisión": Leyva mantiene su posición sobre licitación de pasaportes

“No, para nada. La verdad, la razón y el derecho no lo debilitan a uno. Es una recomendación que hicieron y no es vinculante. Mis resoluciones son muy sólidas. Esa es la posición del ministro, que no ha dejado de ser ministro”, dijo a la Revista Semana.

Afirmó que se siente sólido en este proceso al considerar que tiene la razón.

“Hay que mirar una política que consiste en que los monopolios que se han configurado en Colombia a lo largo de los años, y que son absolutamente millonarios, no pueden avanzar en el país. Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso”, explicó.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo además que en el marco de esta licitación se presentaron múltiples dudas razón por la cual se requeriría una investigación a profundidad del tema.

“Se declaró desierta con las normas jurídicas en las manos. No es que al señor ministro se le haya dado la gana. Fui constituyente, tenemos que ser garantistas, darle la oportunidad a más de uno. En los últimos 20 años, siempre ha ganado el mismo (Thomas Greg & Sons). En materia de pasaportes, vine a saber que es el mismo desde 1970. Eso no puede ser así. Hay normas que hablan del interés general”, añadió