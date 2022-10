"No voy a conciliar": Francia Márquez sobre proceso de mujer que lanzó comentarios racistas

La Fiscalía ya anunció que imputará cargos contra Luz Fabiola Rubiano, mujer que lanzó insultos racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez en las marchas del pasado 26 de septiembre.

Si bien se desconocía cuál era la postura de la vicepresidenta al respecto, en una reciente entrevista con RTVC Noticias, Márquez dejó en claro que no tiene intenciones de conciliar con la mujer y que espera que el proceso penal en su contra llegue hasta las últimas consecuencias.

"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque definitivamente me di cuenta que decirle que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, afimó Francia Márquez al respecto.

Vale la pena resaltar que la fecha de imputación de cargos fue definida para el próximo 25 de noviembre a las 2:00 p. m., ante un juez de control de garantías. En dicha audiencia se expondrán los argumentos de por qué Fabiola Rubiano incurrió en los delitos de discriminación y hostigamiento agravado.

Vicepresidenta aclara rumores de renuncia

Entre otras novedades sobre Francia Márquez, este miércoles 5 de octubre se dio a conocer un comunicado emitido desde la Vicepresidencia de la República, en el que se desmiente que la funcionaria tenga planes de renunciar a su cargo.

"Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual cómo está estipulado", indica Márquez en parte de la comunicación.