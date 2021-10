El senador Armando Benedetti anunció que no continuará en el Senado de la República a través de un trino compartido a primera hora de este miércoles por redes sociales, con el que pondría fin a su presencia ininterrumpida por 20 años en el Congreso.

“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo”, indicó el senador barranquillero en sus redes sociales.